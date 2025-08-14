Ak Parti 24. Yılını Kutluyor

24 YILIN HİKAYESİ BİRLİK VE KARDEŞLİK

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Partinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 24 yıldır milletimize hizmetten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.” diyerek bu sürecin önemine vurgu yaptı. Gürkan, “Ak Parti’de 24 yılın hikayesi, birlik ve kardeşliğin Türkiye’sidir.” ifadesi ile partinin değerlerinin altını çizdi.

MİLLETİN GÜVENİNE VE İHTİYACINA CEVAP VERİYORUZ

Başkan Gürkan, milletin huzura, istikrara ve güvene en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde AK Parti’nin kuruluşunun 24. yaşını büyük bir gururla ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. 24 yıl önce başlayan mücadelenin, Bursa teşkilatları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde devam ettiğini, bu süreçte halka hizmetten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI’NDA MİLLETİMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gürkan, “Ülkemize her alanda çağ atlatan AK Kadrolar olarak, Türkiye Yüzyılı’nda da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, samimiyet ve heyecanla yürüdüğümüz bu kutlu yolda yine milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerini sürdürerek, partinin gelecekteki hedefleri hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak, partinin 24 yıllık tarihinde yer alan kıymetli büyükleri ve dava arkadaşlarını rahmetle andı.

GELECEKTE DE BAŞARILARIN YANINDA OLMAK İSTİYORUZ

Gürkan, mesajında ayrıca, 24 yıl boyunca AK Parti’nin iktidarda kalmasında destek veren aziz millete şükranlarını sundu. Gelecekte de nice zaferlerin ve başarıların birlikte yaşanması temennisinde bulundu. Son olarak, saygı ve sevgilerini ifade ederek mesajını sonlandırdı.