Haberler

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı Ziyaretler Gerçekleştirdi

DAĞLI’NDAN VATANDAŞLARA BÜYÜK İLGİ

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İmamoğlu ilçesinde gerçekleştirdiği etkinlikte vatandaşlar, esnaflar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gün boyu süren programda şehit aileleriyle de buluşan Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı mektubu ailelere teslim etti. Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında İmamoğlu’na giderken burada geniş bir katılımla bir program düzenledi.

VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

Dağlı, gün boyunca birçok mahallede gezerek esnafları ve teşkilat mensuplarını ziyaret etti. İlk olarak AK Parti İmamoğlu İlçe Başkanlığı’nda teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Dağlı, “Yeni dönem çalışmaları ve hedefleri hakkında istişarelerde bulunuyoruz” dedi. Ardından ilçe merkezinde esnafları ziyaret eden Dağlı, dükkanları gezerek vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

ŞEHİT AİLELERİNE VEFALI ZİYARET

Günün en anlamlı anları arasında şehit ailelerine yapılan ziyaret yer aldı. Dağlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı mektubu ailelere sunarak, “Şehitlerimiz bu vatanın onuru, gururu ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Onların geride bıraktığı aileleri bizlere emanettir. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

PARTİLİLERLE BULUŞMA

Program kapsamında uzun yıllar teşkilata hizmet vermiş partililerle de bir araya gelen Dağlı, “AK Parti bir dava hareketidir. Bu davaya gönül verip yıllarca hizmet eden tüm kardeşlerimize minnettarız. Onların gayreti ve fedakarlığıyla bugün bu noktaya geldik” şeklinde konuştu.

MAHALLE MAHALLE GÖRÜŞMELER

Ziyaretler, Sevinçli ve Hürriyet mahalleleriyle devam etti. Dağlı, mahalle sakinleriyle görüşerek, özellikle kadınların taleplerini dinledi. Günün sonunda ise AK Parti’nin kurucularından Necmettin Topaloğlu’na bir ziyaret gerçekleştiren Dağlı, partinin kuruluşuna emek veren isimlere teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

Eskişehir'de berber Caner Yıldırım, 1,25 milyon TL yatırım yaparak güneş enerjisiyle çalışan minibüsle seyyar berberlik hizmeti sunmaya başladı. Minibüs, çeşitli bakım hizmetleri sunmakta.
Haberler

Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.