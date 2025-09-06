Ak Parti Adıyaman Çalışmalarına Başladı

SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı vizyoner mektubun ardından, şehir genelinde geniş kapsamlı bir saha çalışması başlatıyor. İl başkanlığının yapmış olduğu basın açıklamasında, Türkiye’nin terörün gölgesinden tamamen kurtulduğu ve huzurun kalıcı olarak tesis edildiği yeni bir döneme adım atıldığı vurgulanıyor. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunun “millete umut, dostlara güven, düşmanlara ise net bir mesaj” niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

KAPI KAPI ZİYARETLER YAPILACAK

Bu kapsamda AK Parti Adıyaman teşkilatının, özellikle İmamağa Mahallesi başta olmak üzere il genelinde 200 kişilik bir saha ekibi ile kapı kapı ziyaretlerde bulunacağı bildiriliyor. Ziyaretler esnasında mektubun içeriği halkla paylaşılacak ve aynı zamanda Cumhurbaşkanının sunduğu vizyon sahada bire bir temaslarla anlatılacak. AK Parti İl Başkanlığının açıklamasında, bu çalışmanın yalnızca bir bilgilendirme faaliyeti değil, aynı zamanda “birlik ve kardeşliğin yanı sıra teröre karşı topyekün bir duruşun da ifadesi olduğu” belirtiliyor.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Başkan Kablan, “Milletimizin desteğiyle, hiçbir fitneye, hiçbir bölücü yapıya geçit vermeden, Adıyaman’da ve Türkiye’nin her noktasında bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz” diye konuşuyor. AK Parti yetkilileri, basın mensuplarının da bu süreçte kamuoyunu doğru ve etkili bir şekilde bilgilendirmede önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, destekleri için şimdiden teşekkür ediyor.