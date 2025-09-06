Ak Parti Adıyaman, Saha Çalışması Başlattı

AK PARTİ SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı vizyoner mektubun ardından geniş kapsamlı bir saha çalışması başlattığını açıkladı. İl başkanlığının yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’nin terör gölgesinden tamamen kurtulup huzurun kalıcı olarak tesis edildiği yeni bir döneme adım attığına vurgu yapıldı. Açıklamada, Erdoğan’ın mektubunun millete umut, dostlara güven ve düşmanlara net bir mesaj niteliği taşıdığı belirtildi.

İLÇEDE KAPIDA ZİYARETLER YAPILACAK

Bu kapsamda, AK Parti Adıyaman teşkilatının, özellikle İmamağa Mahallesi başta olmak üzere il genelinde 200 kişilik bir saha ekibi ile kapı kapı ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi. Ziyaretler sırasında mektubun içeriği halkla paylaşılacak ve Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu vizyon sahada bire bir anlatılacak. AK Parti İl Başkanlığı, bu çalışmanın sadece bir bilgilendirme faaliyeti değil, aynı zamanda birlik ve kardeşliğin yanı sıra teröre karşı topyekün bir duruşun da ifadesi olduğunu belirtti.

TOPLUMUN DESTEĞİNE VURGU YAPILDI

Başkan Kablan, “Milletimizin desteğiyle, hiçbir fitneye, hiçbir bölücü yapıya geçit vermeden, Adıyaman’da ve Türkiye’nin her noktasında bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Öte yandan, AK Parti yetkilileri, basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve etkili bir şekilde bilgilendirmede önemli bir rolleri olduğunu vurgulayarak destekleri için teşekkür etti.