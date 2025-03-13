Ak Parti Ağrı’da Basınla Buluştu

RAMAZAN AYI BULUŞMASI

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla basın mensuplarıyla sahurda bir araya geldi. Bu programda, yerel basının önemi ön plana çıkarıldı ve gazetecilerin Ramazan ayına dair düşünceleri dinlendi. Ayrıca, Ağrı’da hayata geçirilen projeler ve gelişmeler hakkında basın mensuplarına bilgi verildi. Şehirdeki altyapı çalışmaları, eğitim yatırımları ve sağlık hizmetleri gibi önemli konular ele alındı.

PROJELERİN GÜVENCESİ

Milletvekili Ruken Kilerci, “Ramazan ayının bereketiyle, bu güzel akşamda siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimizin gelişimi için her alanda önemli adımlar atıyoruz ve bu süreçte basının desteği çok önemli. Şehrimize katkı sağlayacak projelerle ilgili sizinle paylaşacak çok şeyimiz var.” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN BİR ARADA

AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, “Bugün burada, Ramazan’ın manevi havasında, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan projelerimizi basın mensuplarımıza aktarma fırsatı bulduk. Bu süreçte, yerel basının çok kıymetli bir yeri var. Ağrı’mıza daha güzel bir gelecek inşa etmek için hep birlikte güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Sohbet ortamında gerçekleşen buluşma, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.