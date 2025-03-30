Haberler

Ak Parti Ağrı’da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ak Parti Ağrı İl Başkanlığı’nda Ramazan Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, parti teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bayramlaşma sürecinde bir konuşma yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini dile getirerek, “Bayramlar, gönüllerin bir araya geldiği, sevgilerin paylaşıldığı, dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Hemşehrilerimizle bu güzel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

HALKLA BİR ARADA OLMAK DEĞERLİ

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ise bayramın manevi atmosferini halkla paylaşmanın önemine değinerek, “Bu bayramda da halkımızla birlikte olmanın, onların dualarını almanın bizler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettik. Bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesi en büyük dileğimiz. Hep birlikte, el birliğiyle daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Program, bayramlaşma ve samimi sohbetlerin ardından sona erdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yüksekovalılar Bayram Namazı İçin Camilerdeydi

Yüksekova'da Ramazan'ın bitimiyle camiler bayram namazı için doldu. İmam vaazının ardından cemaat, birbirlerini tebrik ederek mezarlıkları ziyaret etti.
Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Hakem Kararları Tartışması

beIN Trio ekibi, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un kararlarını tartıştı. Yorumcular, Frankowski'nin kırmızı kartında fikir ayrılıkları yaşarken, Barış Alper'in ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.