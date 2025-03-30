Ak Parti Ağrı’da Bayramlaşma Programı Düzenlendi

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ak Parti Ağrı İl Başkanlığı’nda Ramazan Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma etkinliği gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, parti teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bayramlaşma sürecinde bir konuşma yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, bayramların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini dile getirerek, “Bayramlar, gönüllerin bir araya geldiği, sevgilerin paylaşıldığı, dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Hemşehrilerimizle bu güzel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

HALKLA BİR ARADA OLMAK DEĞERLİ

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız ise bayramın manevi atmosferini halkla paylaşmanın önemine değinerek, “Bu bayramda da halkımızla birlikte olmanın, onların dualarını almanın bizler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissettik. Bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesi en büyük dileğimiz. Hep birlikte, el birliğiyle daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.” sözlerini kullandı.

Program, bayramlaşma ve samimi sohbetlerin ardından sona erdi.