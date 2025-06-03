Ak Parti Anamur Temizliğe Katıldı

SURVEYETİ TEMİZLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Ak Parti Anamur İlçe Başkanlığı, sahilde çevre temizliği etkinliği düzenliyor. Partinin yaptığı açıklamaya göre, bu etkinlik Çevre Haftası çerçevesinde hayata geçiriliyor ve ilçe sahilinde gerçekleştiriliyor. Etkinliğe, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Bağsız, AK Parti Anamur İlçe Başkanı Burak Bulut ile kadın ve gençlik kolları üyeleri katılıyor. Kıyıda atıklar toplanarak çevre temizliği yapılıyor.

ÇEVRE KORUMAK TEMEL AMACIMIZ

Bulut, çevreyi korumak ve doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bu temizliği gerçekleştirdiklerini vurguluyor. “Çevreyi korumak ve doğayla uyumlu yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için çevreyi temizliyoruz” diyor. Bu tür etkinlikler, çevre bilincinin arttırılması için büyük önem taşıyor.