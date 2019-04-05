AK Parti Ankara’da yeniden sayım isteyecek

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AK Parti Ankara’da oyların yeniden sayımını isteyerek, saat 17.00’ye kadar İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunacak.

İl Seçim Kurulu’ndan ‘tamam’ denirse oylar Ankara’da yeniden sayılacak. Beklenen sonuç çıkmazsa, bu sefer AK Parti YSK’ya başvuracak.

AK Parti’nin İlçe Seçim Kurullarına yaptığı itiraz sonrasında 12 ilçede oylar yeniden sayılmış ve 1805 oy Mehmet Özhaseki hanesine yazılmıştı. AK Parti bugün saat 17.00’e kadar İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunacak. 25 ilçede hem geçersiz oyların yeniden sayılması hem de tüm oyların yeniden sayılması için başvuru yapılacak.

İl Seçim Kurulu ‘tamam’ derse, Büyükşehir oyları tekrar sayılacak. Beklenen sonuç çıkmazsa, AK Parti İl Teşkilatı bu kez YSK’ya başvuracak. YSK bu başvuruların son noktası olacak ve verilen karar nihai olacak.

AK Parti Ankara’nın 25 ilçesinde ilçe seçim kurullarından büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri oylarının yeniden sayılmasıni istemişti. Müracatlar neticesinde 25 ilçenin 12’sinde yeniden sayım işlemleri gerçekleştirildi.

HÜRRİYET