Ak Parti Antalya İl Başkanı Ziyareti

AK PARTİ HEYETİ KUTBO’YU ZİYARET ETTİ

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve ekibi, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş’ı ziyaret etti. Bu ziyarette, Batı Antalya bölgesinin tarımsal üretim potansiyeli, ihracat kapasitesi, turizm ve ticaret sektörlerindeki gelişmeler ile bölgenin ülke ekonomisine katkısı üzerinde karşılıklı görüşmeler yapıldı.

KUTBO BAŞKANI DURDAŞ’IN AÇIKLAMALARI

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, ziyaretten dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti. Durdaş, KUTBO’nun gerçekleştirdiği faaliyetler, projeler ve bölge ekonomisine yönelik çalışmaları hakkında bilgi sundu. Bunun yanında, AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin’e bir hediye de takdim edildi.

Ziyarete; il yönetim kurulu üyeleri Cüneyt Doğan ve Zihni Kilit, AK Parti Kemer İlçe Başkanı Uğur Ozan Gazioğlu, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Bu buluşma, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.