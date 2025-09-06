Ak Parti Artvin Kadın Kolları Toplantısı Yapıldı. Yüzde 2028 Hedefleri İçin Birlikte Çalışalım. Kadınların Gücüyle Türkiye’nin Geleceğini İnşa Ederiz

TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Ak Parti Artvin İl Kadın Kolları Başkanı tarafından bir danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Artvin Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen bu buluşma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ak Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK üyesi Müjde Kotil Kasapoğlu, bu toplantıda yer almaktan mutluluğunu dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2028 hedeflerine doğru ilerlerken bizler kadın kolları Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü taşıyıcıları olacağız. Daha çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok paylaşacağız” şeklinde konuştu.

KADINLARIN ROLÜNE VURGU

Ak Parti Artvin Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Alkan, partisinde il başkanlığı da dahil olmak üzere birçok görevde bulunduğunu belirtti. Alkan, “Kadın bu coğrafyanın hikayesinde her daim kurucu bir güç olmuştur. Tarih boyunca aileyi ayakta tutan dengeleri sağlayan, geleceğe taşıyan kadındır. Türkiye’nin huzur dolu yarınlarını inşa edecek iradenin temelinde kadınların kararlılığı vardır. Terörsüz Türkiye hedefimizde kadınların cesareti, katkısı ve gücüyle ivme kazanacağından eminim” diye ekledi.

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ MİLLET

Ak Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir de kadınların fedakarlık ve sabrın simgesi olduğunu belirtti. Aydemir, kadının Ak Parti’nin üstlendiği davanın asli kurucusu ve taşıyıcısı olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye Yüzyılı ile sadece bugünü değil yarınları da inşa ediyoruz. Kadınlarımızın siyasette, ekonomide, eğitimde, kültürde daha güçlü olması için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa millet güçlü olur” dedi.