Ak Parti Aydın’a Hoş Geldin Ziyareti!

ZİYARET VE KATILIM

Ak Parti Aydın milletvekilleri ve parti yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Ak Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden Çerçioğlu, “Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” şeklinde konuştu. Ak Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ve AK Parti Aydın İl Teşkilatı, Çerçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ayrıca, AK Parti’ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da ziyarette hazır bulundu. Ziyaret sırasında partililer, “Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!”, “Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin” ve “Hizmette Özlem, güçte AK Parti” yazılı pankartlar taşıdı.

HİZMET ANLAYIŞI VE İDDİALAR

Belediyenin hizmet binası önünde partililere selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın halkına geçen süreçte nasıl hizmet ettiyse, bundan sonra da daha fazla hizmet edeceğini belirtti. “Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben yerel bir siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım bundan sonra da adil ve eşit davranacağım” dedi. Çerçioğlu, “Alnım ak, başım dik. Hiçbir şeyden de korkum yok” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Aydın’ı karış karış dolaştığını ve yerel dinamikleri en iyi bildiğini belirterek, gelecekte yapılacak hizmetlerin parti desteğiyle en iyi şekilde gerçekleştirileceğine inandığını ifade etti.

AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük ailesi olduğunu belirterek, “AK Parti aynı zamanda Türkiye’ye hizmet aşkıyla kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir” dedi. Özlem Çerçioğlu’nun aralarına katılmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Savaş, “Biz bugüne kadar ilimizde 2002 yılından bu yana çok önemli hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın’a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik” şeklinde konuştu.

PARTİ GÜCÜ VE PROJELER

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Çerçioğlu’nun AK Parti ailesine katılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. “Özlem başkanımızın yanı sıra Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımızın da aramıza katılmasıyla AK Parti ailemiz daha da güçlendi” diyen Erdem, Aydın’da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesinin büyük bir enerji oluşturacağını düşünüyor. Buharkent’ten Didim’e kadar çeşitli projeleri gerçekleştireceklerinin altını çizdi.