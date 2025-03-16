Ak Parti Balıkesir’de 9 Bin Kişilik İftar

RAMAZAN AYINDA BİRLİK HAVASI

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Ramazan’ın manevi havasında dayanışmayı artırmak için Balıkesir’in en yoğun bölgelerinden biri olan Milli Kuvvetler Caddesi’nde 9 bin kişilik büyük bir iftar programı düzenledi. İftar öncesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından karşılandı. Program boyunca, Balıkesir’in değerleri ile buluşarak Şehit Orhan Büyükçaylı’nın ailesi, Gazi Er Nurhan Teke ve ailesi ile önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı merhum Hüseyin Murat Uysal’ın eşi ziyaret edildi.

PAYLAŞMA RUHUNU YAŞATMAK İÇİN ETKİNLİKLER

Ramazan’ın paylaşma ruhunu canlı tutmak amacıyla Gar Meydanı’nda “İftara 5 Kala” etkinliği yapılarak, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelikler dağıtıldı. Milli Kuvvetler Caddesi’nde oluşturulan dev iftar sofrasında ise binlerce kişi bir araya geldi. İftar sonrası Zağnos Paşa Camii’nde teravih namazı kılındı ve çıkışta vatandaşlara sahlep ikram edildi.

DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK ÖNEMLİ

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Ramazan’ın ruhuna uygun olarak halkla bir araya gelmenin ve dayanışmayı artırmanın önemine değinerek, “Bu mübarek ayda soframızı ve gönlümüzü halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı, sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda gönülleri birleştirmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve sofralarımızı paylaşmak demektir. Bugün burada, Balıkesir’imizin kalbinde, binlerce hemşehrimizle aynı sofraya oturmanın mutluluğunu yaşadık. AK Parti olarak bizler, milletimizle iç içe olmayı, onların dertleriyle dertlenmeyi ve sevinçlerini paylaşmayı her zaman en büyük sorumluluğumuz olarak gördük. Ramazan vesilesiyle düzenlediğimiz bu iftar programı da, bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu akşam bir kez daha gördük ki, Balıkesir her zaman olduğu gibi kardeşlik ruhunu koruyor ve büyük bir aile olmanın bilinciyle hareket ediyor. Bizler, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel akşamda bizlerle olan, dualarını ve sofralarını paylaşan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesir için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ İSİMLER PROGRAMDA YER ALDI

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan’da katılım gösterdi.