AK Parti Başkanından Taziye Ziyareti

DEM PARTİSİNE TAZİYE ZİYARETİ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle DEM Parti Diyarbakır İl Başkanlığına bir taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybeden Önder için Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki DEM Parti İl Başkanlığı taziye yeri olarak belirlendi.

TAZİYE YERİNDE DUA

Parti binası önünde kurulan taziye alanında, Önder’in “unutmayacağız” yazılı posteri asıldı. Taziye yerine gelen AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve beraberindeki partililer, DEM Parti İl Başkanı Abbas Şahin ile diğer partililere başsağlığı diledi. Burada Önder için rahmet dileyen İler, Kur’an-ı Kerim okudu. İler, yaptığı konuşmada, Önder’in ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Bazı ölümlerin etkisinin daha derin olduğunu vurgulayan İler, şunları söyledi: “O vefatlardan biri de hepimizi derinden üzen Sayın Başkanımızın, Vekilimiz Sırrı ağabeyimizin vefatıydı. Güler yüzüyle herkes tarafından sevilen bir insandı. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın öne sürdüğü irade ve Sayın Bahçeli’nin belirttiği süreç ile ilgili, özellikle canıgönülden barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi adına var gücüyle Sırrı ağabey mücadele etti.”

BARIŞ ÇABALARINA VURGU

İler, “Rabbim o çabalarını, verdiği mücadeleyi amel-i salih olarak onunla birlikte kabrinde ona arkadaş eylesin. Onun vefatını bizlere ders ve ibret almamıza vesile kılsın. Bıraktığı miras ki bu barış çabasıydı, silahsız bir süreç için bir emek vermekti, hepimizin bundan nasipler almasını lütfetsin,” şeklinde konuştu.