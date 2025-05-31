Ak Parti Bayramlaşma Programı Belirlendi

AK PARTİ’DE BAYRAMLAŞMA PROGRAMI BELİRLENDİ

Ak Parti’de Kurban Bayramı bayramlaşma programı netleşti. Bayramın ikinci gününde, siyasi partileri kabul edecek heyet, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un liderliğinde oluşturulacak. Bu heyette Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan yer alacak.

PARTİLERİ İKİ HEYET ZİYARET EDECEK

AK Parti, bayramda siyasi partileri 2 ayrı heyetle ziyaret edecek. İlk heyet, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığında; Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Özge Çelik’ten oluşacak. Bu heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Parti’ye ziyarette bulunacak.

DİĞER HEYETİN ZİYARET PROGRAMI

İkinci heyet ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığında; Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’ndan oluşacak. Bu grup, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP’yi ziyaret edecek.