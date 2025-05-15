AK Parti Bilecik Başkanı Eğitim Programına Katıldı

TEŞKİLAT AKADEMİSİ PROGRAMI BAŞLADI

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve ilçe başkanları, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen üç günlük bu etkinliğin ilk gününde, teşkilat mensupları siyasal iletişim, milli teknoloji hamlesi, liderlik ve teşkilat yapısı gibi konularda eğitim almayı hedefliyor.

EĞİTİMLERİN FAYDALARI VURGULANDI

Türkiye genelinden 81 il başkanı ve 922 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen programın oldukça faydalı geçtiğini belirten Yıldırım, “Teşkilatımızın fikri donanımını ve geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayan eğitimlerle liderlik anlayışımızı daha ileriye taşıyoruz” dedi. Etkinlik, çeşitli başlıklardaki oturumlarla teşkilat üyelerinin bilgi ve deneyimlerini artırmayı amaçlıyor.