AK Parti Bilecik Toplantısı Gerçekleştirildi

YATIRIMLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, yürütülen yatırımlar ve projeler hakkında bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya, Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve meclis üyeleri katıldı. Burada, sürdürülen projeler, yatırımlar ve vatandaşların talepleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

ALTYAPI VE YENİ YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

Toplantıda Bilecik genelinde devam eden altyapı, ulaşım, eğitim ve sosyal yaşam projeleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, planlanan yeni yatırımlar hakkında istişareler yapıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Bilecik’imizin her köşesine hizmet götürmek, hemşerilerimizin taleplerine en hızlı şekilde yanıt verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Milletimizin duası ve desteğiyle şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayretle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.