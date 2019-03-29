AK Parti broşürü dağıtan çocuğu aşağıladı!

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İstanbul’un Pendik ilçesinde AK Parti belediye başkan adaylarının tanıtım broşürlerini dağıtan görevli genci aşağılayan kadın, bu anları da cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

İYİ Partili olduğu öğrenilen Mine Koraş isimli kadına tepkiler çığ gibi.

Pendik’te AK Parti’nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir genç, İP Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mine Koraş isimli bir kadının alaycı tavrına maruz kaldı. İYİ Partili kadın kapısına gelen gençle alay etmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Partili Koraş’ın videodaki tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

“SORGUYA ÇEKİYORUM”

Videoda İYİ Partili Koraş, kendisine broşür veren genci “Sen andımızı biliyor musun? Oku bakayım andımızı. Seni sorguya çekiyorum” sözleriyle taciz etti. Koraş’ın “Bitti mi çaylarınız, makarnalarınız” gibi kışkırtıcı sorularını olgunlukla karşılayan gencin tavrı dikkat çekti. Kışkırtıcı sorularını saygısını bozmadan yanıtlayan genç provokasyona gelmeyerek o anları kaydeden Koraş’ın amacını tersine çevirdi.

“NERELİSİN? NE MEZUNUSUN?”

Tahrik ve tacizleri karşısında beklediğini bulamayan Koraş, daha sonra “Nerelisin? Ne mezunusun” diye sorarak aşağılama çabalarına girişti.

İYİ PARTİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden Koraş’ın İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

SKANDAL UYUŞTURUCU YORUMU

Yaptığı paylaşımın altına gelen yorumlara cevap veren Koraş, “Bu çocuk uyuşturucu bağımlısı olsa, bu zihniyetin eline düşmesinden çok daha iyi” sözleriyle bir skandala daha imza attı.