Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Özellikle CHP’li Belediyeler Hangi Noktada İmza Attı?” Dedi

AK PARTİLİ BELEDİYELER VE CHP’Lİ BELEDİYELERİN PERFORMANSI

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yerel yönetimlerin iki yılda hangi başarıları elde ettiğine dikkat çekerek, “Özellikle CHP’li belediyeler hangi noktada bir işe imza atabildi mi? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösteriyor mu? Baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz” dedi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Varank, Kestel’de açılışı yapılan Vanimehmet Mahallesi Katlı Otopark ve Pazar Alanı törenine katıldı. Bu açılışta, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un yanı sıra birçok vatandaş da yer aldı.

KESTEL BELEDİYESİ’NİN YATIRIMLARI

Açılışta konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Geldiğimiz günden itibaren ulaşılabilir bir hizmet ağı oluşturma sözü vermiştik. Bugün de o sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz. 12 bin metrekare alanda hizmete soktuğumuz otopark ve pazar alanımız, 280 milyon liralık bir yatırımın parçası” açıklamasında bulundu. Erol, hizmete girdiklerinde bu yatırımın yalnızca 2 milyon lirasının ödenmiş olduğunu ifade ederek, “Bir yükümüz var demiştim. İşte o yükümüz burada” dedi.

PROJENİN BAŞARISI VE BELEDİYELERİN GÖREVİ

Mustafa Varank, projede emeği geçen kişilere teşekkür ederek, “Vanimehmet Mahallesi gibi bir mahallede şu güzel eseri ortaya çıkarabilmek gerçekten bir beceri ve kabiliyet gerektiriyor. Kestel Belediyesi’yle birlikte bu nice eseri halkımızın hizmetine sunmayı başardık” şeklinde konuştu. Varank, AK Parti’nin geçmişte başlattığı projeleri devam ettirmenin önemine vurgu yaptı. “Cumhur İttifakı’nın hizmet anlayışı, ülkemizin kalkınma hamlesine katkı sağlayacak en doğru zihniyettir” diye ekledi.

HİZMET SÜREÇLERİ VE GELECEK PLANLARI

Şehirlerdeki ihtiyaca yönelik hizmetlerin devam edeceğini belirten Varank, mevcut projeler için takipte olduklarını ve bazı süreçlerde gecikmeler yaşandığını, fakat bunları hızlandıracaklarını ifade etti. “Hızlı tren projesiyle Bursa’yı buluşturmak, Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin tamamlanması, sağlıklı yaşam merkezinin inşaatı gibi birçok projeye devam edeceğiz” dedi.

DÜNYA GÜNDEMİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Varank, dünya genelindeki zorluklara değinerek, “Cumhurbaşkanımız, zor coğrafyada Türkiye gemisini başarıyla yüzdürebilmek için çaba gösteriyor. Biz de onun yanında olarak ülkemiz için gereken çalışmaları yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin uluslararası alandaki başarılı diplomasi çabalarına vurgu yaparak, “Tam bağımsız Türkiye anlayışıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu başarı, değerli hemşerilerimizin desteğiyle mümkün olacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.