Ak Parti Çevre ve Şehircilik Çalıştayı Düzenledi

ÇALIŞTAYDA KONUŞAN TUNCER’İN VURGULARI

Ak Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Türkiye Çevre Haftası kapsamında “Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç” temalı bir çalıştay düzenliyor. Çalıştayın açılışında söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, parti olarak insanı ve doğayı merkezi alan bir çevre ve şehircilik hareketi olduklarını belirtiyor. Tuncer, “Bizler çevre koruma meselesine ahlaki ve medeniyet temelli bir sorumluluk olarak yaklaşıyoruz” ifadesini kullanarak, son 23 yıl içinde Türkiye genelinde çevreyi, doğayı ve insanı odağa alan önemli adımlar attıklarını dile getiriyor.

TEKNOLOJİ VE PROJELERİN ÖNEMİ

Tuncer, yeni sistemlerin devreye alındığını ve bunların arasında depozito yönetimi, çevre etiketi uygulaması, mobil atık takip sistemi ve elektronik denetleme sisteminin bulunduğunu aktarıyor. Özellikle elektrikli milli otomobil Togg’un yollarda olduğunu belirten Tuncer, “Yeşil vatanımızın korunması ve geleceği için milli ağaçlandırma, ata tohumu ve su verimliliği seferberliği devam ediyor” diyor. Ayrıca, 81 ilde 100 milyon metrekare hedefiyle millet bahçelerinin kurulduğunu hatırlatıyor. Sanayide yeşil dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerinin de hızla hayata geçirildiği bilgisini paylaşıyor.

KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Tuncer, “Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken, çevreye duyarlı, iklime dirençli şehirler kurmak zorundayız” diyerek katılımcılara önemli görevler düştüğünü vurguluyor. Katılımcılardan tek beklentilerinin projeler üretmekten öte, “milletimizin gönlüne temas edecek, ortak bir çevre bilinci inşa edecek öncüler olmaları” olduğunu belirtiyor. Şehirlerin sadece fiziksel yapıdan ibaret olmadığını, geçmişten gelen köklerin korunması gerektiğini ifade ediyor.

SIFIR ATIK PROJESİ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Tuncer, ayrıca AK Parti’nin çevre konusunda öncülük ettiğini ve bu iradenin en başarılı örneklerinden birinin Sıfır Atık Projesi olduğunu aktarıyor. “Sıfır Atık; hem dünya çapında bir çevre hareketidir, hem de toplumsal dönüşümün vicdani altyapısıdır” diyor. Çevrenin korunmasının artık sadece devlet ile ilgili olmadığını, evde verilen günlük kararların da önemli olduğunu belirtiyor. “Unutmayalım ki her şehir bir emanettir. Biz bu emaneti ne kadar korur, yaşatır ve geliştirirsek, çocuklarımız o kadar güçlü ve onurlu bir mirasa sahip olacaktır” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırıyor.