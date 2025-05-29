Ak Parti, Ceza Kanunu’nda değişiklik yaptı

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. “10. Yargı Paketi” olarak bilinen bu düzenleme, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri içeriyor. İstinaf ve temyiz başvurusunda davanın açıldığı veya şikayet başvurusunun yapıldığı parasal sınır uygulanacak. Bölge adliye mahkemesinin veya Yargıtayın kararları doğrultusunda yeniden verilen kararlar hakkında uygulanmayacak olan parasal sınır, ilk kararın alındığı tarihte geçerli olan miktara göre belirleniyor.

NOTERLERE YENİ DİSİPLİN CEZALARI

Anayasa Mahkemesinin kararına dayanarak Noterlik Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikle, noterlerin görevleriyle ilgili uyumsuz davranışları nedeniyle disiplin cezası alması sağlanacak. Noterlere verilebilecek disiplin cezaları arasında uyarma, kınama, para cezası, geçici veya meslekten çıkarma yer alıyor. Hangi durumlarda ceza uygulanacağı da ayrıntılı olarak belirleniyor. Meslekten çıkarma durumu haricinde, 5 yıl içinde yeni bir fiil işlenmesi halinde, önceki disiplin cezasının bir derece daha ağır olanı uygulanacak. İlk kez ceza alan ve geçmişte olumlu görev geçmişi olan bir noter içinse daha hafif bir ceza uygulanabilecek.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRELERİ

Disiplin soruşturması gerektiren eylemlerin öğrenilmesinden itibaren 3 yıl geçmesi durumunda böyle bir soruşturma açılamayacak; 5 yıl geçerse ceza verilemeyecek. Eğer disiplin cezasını gerektiren eylemle ilgili ceza soruşturması da açılmışsa, ceza kanunlarında belirlenen zamanaşımı süreleri geçerli olacak. Disiplin Kurulu tarafından mahkeme kararının beklenmesine karar verilirse, bir yıl içinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

IDARI YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA YENİLİKLER

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklik yapılarak, Danıştay ve idare mahkemelerinde açılan davalarda duruşma yapılmasının zorunlu olduğu davalarda, parasal sınırın davanın açıldığı tarihteki miktara göre belirleneceği ifade ediliyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun suça teşebbüs ve kasten yaralama suçlarına yönelik yapılan değişikliklerle, hapis cezası süreleri artırılıyor. Suça teşebbüs halinde 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, kasten yaralama suçunun alt sınırı bir yıldan bir yıl 6 aya çıkarılıyor.

TEHDİT SUÇUYLA MÜCADELE

Tehdit suçuyla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanıyor. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara yol açacağından bahsedilen tehditlerde hapis cezasının alt sınırı 2 ay olarak belirleniyor. Tehdidin silahla veya birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda ceza üst sınırı 5 yıldan 7 yıla çıkarılıyor.

TRAFFIK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ CEZALAR

Trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlar için verilen cezalar da artırılıyor. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını tehlikeli bir şekilde kullanana verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya çıkartılmakta. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar için ise cezanın alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltiliyor. Trafikteki saldırganlık fiilleriyle mücadele etmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılıyor; ulaşım araçlarının engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması gibi durumlar için farklı ceza süreleri belirleniyor.

(Sürecek)