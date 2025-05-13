Ak Parti, CHP’nin Satış Kararına Tepki Gösterdi

SATILAN LAVANTA BAHÇESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ak Parti Eyüpsultan Belediye Meclisi grubu, CHP grubunun desteklediği satışla gündeme gelen ilçedeki lavanta bahçesini ve parka yönelik eleştirilerini dile getirdi. Eyüpsultan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan, Grup Sözcüsü İdris Çilingir ve meclis üyeleri Ceren Çolak ile Ali Rıza Yavuz, Ağaçlı ve Akpınar mahallelerinde bulunan lavanta bahçesi ve Akpınar Parkı’nı ziyaret ederek bölge halkı ile bir araya geldi.

AK Parti Grup Sözcüsü İdris Çilingir, yaptığı açıklamada, “Lavanta bahçesi ve Akpınar Parkı’nın da aralarında bulunduğu, toplam değeri 2 milyar 750 milyon lira olan 83 bin metrekarelik arsa ve taşınmaz için, CHP grubunun oylarıyla Eyüpsultan Belediye Meclisinden satış yetkisi çıktı.” dedi. Ayrıca, lavanta bahçesinin 2020 yılında hizmete girdiğini ifade eden Çilingir, “Bizim dönemimizde güzellikler içerisinde olan 15 dönümlük bu bahçe, bugün mezbelelik haline dönüştürüldü. Eyüpsultan bu dönemde parsel parsel satılıyor. Bu satışları Eyüpsultan halkının vicdanına bırakıyoruz.” şeklinde konuştu.

BÖLGE HALKI SATIŞA KARŞI ÇIKMAKTA

Bölge halkının da satışa karşı olduğunu ileten Çilingir, belediye yönetiminin SGK borçları gerekçesiyle, kendi dönemlerinde kazanılan mülkiyetlerin kamu zararı yaratacak biçimde satıldığını söyledi. Bu durumun, yerel halkın tepkisini artırdığına dikkat çekti.