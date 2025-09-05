AK Parti Çocuklara Kırtasiye Desteği Sağladı

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA DESTEK

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye desteği sağlıyor. Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter, kalem ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

GELECEĞİMİZ İÇİN SEFERBERLİK

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, “Hiç bir öğrencinin okula eksiklerle başlamasına gönlümüz razı olmayacak” diyerek, devletin ve milletin el ele vererek geleceğin teminatı olan çocuklara katkı sağlamak için seferber olduğunu ifade etti. İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yönelik en değerli yatırım olduğunu belirtti.

AÇIK KAPI PROGRAMI

Programın ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, il başkanlığında gerçekleştirilen “Açık Kapı Hasbihal” programında vatandaşları kabul etti. Bu buluşma, halkla iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.