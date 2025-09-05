Haberler

AK Parti Çocuklara Kırtasiye Desteği Sağladı

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA DESTEK

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye desteği sağlıyor. Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter, kalem ve çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

GELECEĞİMİZ İÇİN SEFERBERLİK

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, “Hiç bir öğrencinin okula eksiklerle başlamasına gönlümüz razı olmayacak” diyerek, devletin ve milletin el ele vererek geleceğin teminatı olan çocuklara katkı sağlamak için seferber olduğunu ifade etti. İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da eğitime yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yönelik en değerli yatırım olduğunu belirtti.

AÇIK KAPI PROGRAMI

Programın ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, il başkanlığında gerçekleştirilen “Açık Kapı Hasbihal” programında vatandaşları kabul etti. Bu buluşma, halkla iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Depremi İçin Riskli Faylar

Deprem uzmanı Profesör Şener Üşümezsoy, İstanbul için en büyük tehlikenin Silivri yakınlarındaki fay hattından kaynaklandığını belirtti. Adalar fayının etkisiz olduğu ifade edildi.
Haberler

Fethiye’de Cinayet ve Cezalar Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma sürecindeki eşinin ailesine saldıran bir kişi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.