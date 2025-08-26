Ak Parti Danışma Toplantısı Yapılacak

BÜYÜK TOPLANTI HEYECANI

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından bir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor. 31 Ağustos Pazar günü saat 13.30’da gerçekleşecek olan bu önemli toplantıda, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de yer alacak.

ÖNEMLİ KATILIMCILAR

Bu buluşma, parti üyeleri ve destekçileri için büyük bir fırsat sunuyor. Eğilimlerin ve görüşlerin paylaşıldığı bu tür toplantılar, katılımcıların fikirlerini dile getirmesi için zemin sağlıyor. Toplantının, partinin hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak kararların alınmasına katkıda bulunması bekleniyor.

TARİH VE SAAT BİLGİSİ

31 Ağustos Pazar günü saat 13.30’da gerçekleşecek olan bu toplantı, Kayseri’de önemli bir etkinlik olacak. Tüm partililerin katılımı bekleniyor, bu nedenle geniş bir katılımın sağlanması dikkat çekiyor.