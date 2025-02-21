AK Parti’de Sürpriz Değişiklikler Bekleniyor

AK PARTİ’DEKİ DEĞİŞİM SÜRECİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’deki beklenen değişimleri değerlendiriyor. Hem parti yönetiminde hem de kabinede önemli değişikliklerin yaşanacağı öngörülüyor. Şu anki süreçte 24 Şubat’ta düzenlenecek büyük kongreyle birlikte MYK ve MKYK’da yeni isimlerin yer alacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajlar, kabinede de yeni düzenlemelerin yapılabileceğine işaret ediyor.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına bakıldığında, kulislerde en çok gündeme gelen bakanlıklar şu şekilde sıralanıyor: Ekonomi yönetimi, yeni ekonomik politikalar çerçevesinde değişikliklere gidebilir. İçişleri Bakanlığı, beklenen kabine revizyonu içerisinde en çok değişmesi beklenen bakanlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim reformları kapsamında değişiklik yapılabileceği ihtimali taşımakta. Tarım ve Orman Bakanlığı ise son dönemlerde tarım politikaları nedeniyle değişim beklentisini artırdı. Abdulkadir Selvi, “Şu anda kabine için birçok isim konuşuluyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka gerçek listeyi bilen yok. O yüzden isimlerin şimdiden kesinleşmesi zor” diyor.

24 Şubat Pazar günü AK Parti’nin 8. Büyük Kongresi düzenlenecek. Aynı gün akşamında yeni MKYK ve MYK üyeleri belirlenecek. 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında kabine değişikliği ile ilgili sürecin netleşmesi bekleniyor. Parti yönetiminde yapılacak değişikliklerin ardından kabine revizyonu gerçekleşecek. Yeni isimler, AK Parti’nin 2028 seçimlerine hazırlık aşamasında görev alacak. Bakanlar Kurulu’nda büyük değişikliklerin yaşanabileceği düşünülüyor. AK Parti kongresi ve kabine değişikliği ile ilgili gelişmeler, yeni dönemin şekillenmesi açısından kritik bir süreç olarak yakından takip ediliyor!