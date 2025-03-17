Ak Parti-Dem Parti Görüşmesi Sonrası Açıklama

TOPLANTININ SONUCU VE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında çeşitli konulara dair açıklamalarda bulundu. Çelik’in ifadeleri arasında, Ramazan vesilesiyle teşkilatın yoğun çalışmalarına dikkat çekildi. “Bütün arkadaşlarımız illeri ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor” söylemiyle, teşkilatın vatandaşa ulaşma gayretini vurguladı.

NEVRUZ KUTLAMASI VE KARDENŞLİK MESAJI

Nevruz’un, Türk Dünyası ve Balkanlar dahil birçok yerde baharın müjdecisi olarak kutlandığını ifade eden Çelik, 21 Mart’ta Haliç Kongre’de Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla bir program yapılacağını belirtti. Bu tür etkinliklerin “bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak” sözleriyle önemini pekiştirdi.

TÜRKİYE’NİN KİLİT ROLÜ

Türkiye’nin terör belasına ilişkin önemli bir aşama kaydetmesini umduklarını belirten Çelik, “Türkiye kilit olma rolünü korumakta” ifadesiyle Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yaptı. Çelik, ikili ilişkilerin nasıl şekilleneceğinin dünya düzenini etkileyecek unsur olduğunu da dile getirdi.

AVRUPA’DAKİ DİPLOMASİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Avrupa liderlerinin Türkiye’ye yönelik dış politikalarındaki eleştirileri bir kenara koyan Çelik, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal değerler açısından değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SURİYE’DEKİ GÜNDEM VE ESAD GRUPLARI

Suriye’deki gelişmelere de değinen Çelik, “Suriye yönetiminin masumları hedef alan saldırganları ortaya koyduğu irade son derece önemlidir” söylemiyle durumu değerlendirdi. “Esed artığı gruplar Suriye yönetimine silahlı saldırı gerçekleştirdi” diyen Çelik, bu gibi eylemleri lanetleyerek, saldırganların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN BARIŞ SÜRECİNE KATKISI

Çelik, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış için anlaşma sağlandığını belirtirken, Kafkasya’daki barış vizyonunun önemli bir aşama olduğunu da açıkladı. Terörün Türkiye’deki huzur ve güvenliğe yönelik tehdit olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜŞME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

AK Parti ve Dem Parti arasındaki yaklaşık iki saat süren görüşmeye de değinen Çelik, “Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli” ifadesiyle geliştirilmesi gerekli olan siyasi dilin önemini vurguladı. Çelik, öncelikli olarak terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını hedeflediklerini, bu konudaki iradenin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

HAZIRLIKLAR VE ÇAĞRI SÜRECİ

Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu ilkelerle yapılan görüşmelerin önemine değinen Çelik, “Devletimizin kapasitesi yüksek” diyerek silah bırakma sürecinin başlaması gerektiğini ifade etti. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulursa ilave adımların atılabileceğini de belirtti.