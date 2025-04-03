Ak Parti’den Boykota Tepki Açıklaması

BOYKOT ÇAĞRISI ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMA

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, muhalefetin boykot çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, “Yerli işletmelere karşı başlatılan bu husumet kampanyası, ülkemizin istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan’da yerli ve milli ürünlere karşı bir boykot çağrısı yapmıştı.

YEREL ESNAFIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Başkan Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, boykota rağmen yerel esnafın desteklediklerini vurguladı. 2 Nisan’da bol bol alışveriş yaptıklarını belirten Albayrak, “Bazılara inat bol bol alışverişimizi yaptık” ifadelerini kullandı. Albayrak, boykot kampanyasına karşı yerel esnafın yanında olmak amacıyla alışverişe devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, “Yerli işletmelere karşı başlatılan bu husumet kampanyası, ülkemizin istikrar programına yönelik bir sabotaj girişimidir. Ülkemizi, milletimizi yalnız bırakmıyoruz. Devletimizin de milletimizin de her daim olduğu gibi yanındayız” şeklinde konuştu.