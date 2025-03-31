AK Parti’den DEM Parti’ye Bayram Ziyareti

RAMAZAN BAYRAMI ZİYARETİ

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt liderliğindeki heyet, Ramazan Bayramı vesilesiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti) ziyaret etti. Bu yıl da siyasi partiler arasında bayramlaşma geleneği sürüyor. AK Parti heyetinde Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un yanı sıra Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu da yer aldı.

DEM PARTİ TARAFLARINDAN KARŞILAMA

AK Parti heyetini, DEM Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı. Türkdoğan, Ramazan Bayramı çerçevesinde barış ve demokratik toplum çağrısının hayata geçmesini temenni etti.

HUZUR ÇAĞRISI

Toplumun huzur talep ettiğini vurgulayan Resul Kurt, “Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, İmralı’nın da bu konuda barış ve özgürlüklerin korunması için silah bırakması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çağrı toplum nezdinde olumlu bir karşılık bulmuştur. Ümit ediyorum ki bu coğrafya kanla, gözyaşıyla değil, huzurla ve mutlulukla dolsun” şeklinde konuştu. Kurt, huzurlu bir ortam için MHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın önemli bir dirayet gösterdiğine dikkat çekti. Ayrıca, “İmralı büyük bir sorumluluk aldı. Toplumda artık silahların değil, barışın konuşulması gerekiyor” dedi.

UMUT VE SONUÇ BEKLENTİSİ

Kurt, “Ülkemizin bu alanda yapabileceği her şey yapılıyor. Sizin partinizin de bu süreçte üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. En kısa zamanda sonuç alınırsa, bu halkı mutlu eder” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki heyet basına kapalı olarak bir araya geldi.