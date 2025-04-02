AK Parti’den Nevruz Resmi Bayram Adımı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN NEVRUZ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda, Nevruz’un resmi bayram olarak ilan edileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından AK Parti, ilgili yasal düzenlemeler için harekete geçme planları yapıyor. Çalışmalara Ramazan Bayramı’nın ardından başlanması bekleniyor.

NEVRUZ BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

AK Partili kaynaklara göre, Nevruz Bayramı’nın yalnızca Türkiye’de değil, Türk Dünyası’nda ortak bir bayram olarak kutlanması hedefleniyor. Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde resmi tatil olan Nevruz’un Türkiye’de de resmi bir kimlik kazanması için yasa değişikliği gündeme gelecek. Bu süreç, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu tarafından yürütülecek.

SÜREÇ VE CEMİYETİ DOĞRULAYAN SÖYLEMLER

Zorlu, birkaç ay önce İYİ Parti’den AK Parti’ye geçiş yapmış ve Türk Dünyası ile ilgili çalışmalarda önemli görevler üstlenmişti. İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Dr. Ayyüce Türkeş Taş ise bu gelişmenin İmralı süreci ile çakıştığını belirtti. Nevruz’un Türklerin Ergenekon’dan çıkışı olduğunu vurgulayan Türkeş, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türk Ergenekon Bayramı. Zaten millet olduğumuzun da ispatı. Biz hepimiz Türk milletiyiz. Ortak değerimiz… Beraber aynı bayramı kutluyoruz. Terörist PKK’lılar bu bayramı kendileri sahiplenmeye kalkıp böyle bir ayrılıkçılık yaratabiliyorlar. Hükümetin bunu ne niyetle yaptığını anlamak mümkün değil.”