Ak Parti’den Özel’e Sert Yanıt

CHP GENEL BAŞKANINA TEPKİ

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı firmalara yönelik yaptığı boykot çağrısına sert bir karşılık verdi. Okandan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi: “Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir.”

MEDYA KURUMLARINI TEHDİT ETMEK

Okandan, Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri böyle bir şekilde tehdit etmesinin “siyasal zorbalıktan başka bir şey” olmadığını vurguladı. Ayrıca, “Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür” diyerek, Özel’in tutumunu eleştirdi. Son olarak, “Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır” ifadelerini kullandı.