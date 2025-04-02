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AK Parti’den Özgür Özel’e Eleştiri

OKANDAN’IN CHP YORUMU

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mevcut durumunun bir siyasi muhalefet anlayışının ötesinde olduğunu vurguladı. Okandan, bu durumun Türkiye’yi topluca tehdit etme anlamına geldiğini belirtti. Yapmış olduğu paylaşımda şu sözleri dile getirdi: “CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektedir.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN POLİTİKASI

Okandan, Özgür Özel’in CHP’nin tüm dinamiklerini kontrol altına alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak amacıyla toplumsal ve ekonomik yapıyı hedef aldığını ifade etti. “Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük ‘siyasi fanatizm’ ve ‘sosyal bölücülük’ olarak kayda geçmiştir” dedi. Bu bağlamda, Okandan, Özgür Özel’in toplumsal hayata yönelik bölücü yaklaşımlarının dışında bir muhalefet yeteneğine sahip olmadığını belirtti.

CHP’NİN DURUMU

Okandan, CHP’nin artık sanal iktidar hayalleri dahi kuracak durumda olmadığını, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun hale geldiğini vurguladı. Bu bağlamda, “Bütün siyasi söylemi, siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı ‘fişlemek’ ve sosyal bölücülükten ibarettir” diyerek eleştirilerini sıraladı.

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