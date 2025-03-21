AK Parti’den, Özgür Özel’e Sert Eleştiri

BAŞKAN SAYGILI’DAN SERT YANIT

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı sokak çağrısına sert bir tepki gösterdi. Saygılı, “Bir siyasi figür, aymazca davranarak artık eski Türkiye’nin karanlık dönemlerinde kalmış bir sokak çağrısında bulundu” şeklinde konuştu.

DEMOKRASİYE ZARAR VEREN DAVRANIŞLAR

Saygılı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, sokak çağrısında bulunan Özgür Özel’e karşı sert bir üslup benimsedi. “Türkiye, gayrimeşru yollardan ve demokrasi rotasından saparak sokaklarda korsan arayışlara girenler yüzünden yıllarca enerjisini, kaynaklarını ve en önemlisi gençlerini sebepsiz yere yordu, harcadı” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, geçmişte destek alan siyasi figürlerin sorumsuz tavırlarına da değindi: “Dün, satın alınmış delegelerin ve ipotek edilen iradelerin desteğiyle koltuk bekçiliği yapan bir siyasi figür; sorumsuzca, aymazca davranarak artık eski Türkiye’nin karanlık dönemlerinde kalmış bir sokak çağrısında bulundu.”

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE TOPLUMSAL KALKINMA VURGUSU

Başkan Saygılı, açıklamasında ayrıca, “İçinde besledikleri suçluluk duygusundan ötürü bağımsız yargının sonuçlanmasını bekleyemedi. Demokrasi kültürüne sadık kalmayarak iletişimi değil çatışmayı tercih etti” ifadelerini kullandı. Sokak çağrısının risklerine de dikkat çeken Saygılı, “Gencecik insanları, aralarına provokatörler gireceğini bile bile istismar ederek sokaklara sürdü. Polislerimizin yaralanmasına sebep oldu” şeklinde konuştu.

TEMİZ SİYASET VE GELECEK VİZYONU

Açıklamasının devamında, “Temiz siyaseti, toplumumuzun zihin ve vicdanını bulanıklaştıran dezenformasyon çarklarını çalıştırdı. İşte bu sorumsuz tavırlara Türkiye’nin sabredecek gücü yoktur. Gücümüzü ‘Terörsüz Türkiye’ için harcayacağız” dedi. Saygılı, toplumsal kardeşlik, ekonomik kalkınma ile teknoloji ve bilimde ilerlemeye odaklanacaklarını belirtti. Son olarak, milletin doğruyu göreceğine vurgu yaparak, “Milletimiz ak ile kara arasındaki farkı görecek, bilecek ve buna göre takdir edecek ferasettedir” sözlerini ekledi.