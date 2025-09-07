AK Parti’den Özgür Özel’e tepki geldi

AK PARTİ’DEN CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerine karşılık vererek, “Şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde ve Özgür Özel’de çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi var” şeklinde konuştu. Çelik, Özel’in kendi partisindeki sorunları çözmesi gerektiğini vurgulayarak, “CHP’deki gelişmelere hakim olmaktaki cari açığı, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na saldırılarak kapatılamaz. Bu cari açık giderek büyümekte. Dolayısıyla bunu yönetmesi gereken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimidir. Yani neredeyse ‘gelin bu meseleleri yönetin’ diye bize çağrı yapacaklar” ifadelerini kullandı. Kocaeli’de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”na katılan Çelik, İl Başkanlığı’nda açıklamalar yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

Çelik, toplantının önemli gündem maddelerinden birinin “Terörsüz Türkiye süreci” olduğunu belirtti. Hem “Terörsüz Türkiye” hem de “Terörsüz Bölge” hedefine ulaşmak için gereken çalışmaları vatandaşlara anlattıklarını ifade etti. Vatandaşların kaygı ve sorularına da yanıt verdiklerini belirten Çelik, bu konuda bütün partililerin sahada ortak çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Konuşmasına devam eden Çelik, depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediklerine de değinerek, “Dün Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, depremle ilgili olarak önümüze gelen tablo neredeyse bir ülke büyüklüğünde alanı sarsan ve yerle bir eden bir felaketti. Türkiye büyük bir başarıya imza attı ve atmaya devam ediyor” dedi.

DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Çelik, Türkiye’nin terör gündemini ortadan kaldırmak için Cumhur İttifakı’nın güçlü irade sergilediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla “Terörsüz Türkiye”nin bir devlet politikası haline geldiğini ifade etti. Çelik, bu sürecin Türkiye için stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Çelik, “Türkiye’nin terörle mücadele kapasitesinin artırılması için büyük adımlar atıldı. Güvenlik güçlerimizin bu alandaki kabiliyetleri katbekat artırıldı” dedi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE YÖNELİK ELEŞTİRLER

Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde Erdoğan’a yönelttiği eleştirileri değerlendirerek, “Biz, Özgür Özel’in birinci meselesinin kendi partisiyle uğraşmak olması gerektiğini değerlendiriyoruz” dedi. Çelik, “Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin her tarafından bu kadar skandallar patlarken, parti yönetimi neyle meşguldür?” sorusunu gündeme getirdi.

Bunun yanı sıra, “Konunun bizimle bir ilgisi yok. Birtakım Cumhuriyet Halk Partililer, kendi aralarında şikayetlerde bulunmuşlar” diyerek sürecin kendileriyle ilgili olmadığını belirtti.

Çelik, Özel’in gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyasi navigasyon problemi var. Cumhurbaşkanımıza karşı haksız ifadeler kullandılar. Bununla ilgili mücadele ederiz” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN DAVASINA DEĞİNİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusundaki hassasiyetini sorgulayan eleştirileri de yanıtlayan Çelik, “Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını her platformda savunmuştur” sözleriyle Erdoğan’ın tutumunu savundu. Çelik, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir devlet başkanı Filistin davasını milli davamız olarak tanımlamıştır” diyerek Erdoğan’ın desteğini vurguladı.

Çelik, Gazze konusundaki hassasiyeti sorgulayanların, Filistin halkının ne düşündüğünü öğrenmek isteyecekse, onlara sorun diyerek cevap bekleyeceğini ifade etti.