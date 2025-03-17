Ak Parti’den Ramazan Ayı ZiyaretleriBaşladı

Gönül Sofrası Ziyaretleri Devam Ediyor

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın koordinesinde, Ramazan ayı süresince AK Parti meclis üyeleri, ‘Gönül Sofrası’ temalı hane ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Her akşam farklı bir aileyle buluşulan bu ziyaretlerde, hem sofralar bir araya geliyor hem de gönüller birleşiyor.

Ramazan Bereketini Paylaşıyorlar

Başkan Serkan Yıldırım, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Ramazan ayı yalnızca sofraları değil, gönülleri de birleştirir. Şehrimizin dört bir yanında hane hane hemşerilerimizle Gönül Sofrası’nda buluşmaya, bu mübarek ayın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz.” dedi. Yıldırım, bu etkinliklerin toplumsal dayanışmayı artırmak ve Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.