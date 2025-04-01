AK Parti’den Ramazan’da Ücretsiz Kumanya Dağıtımı

RAMAZAN’DA DAYANIŞMA SAĞLANDI

AK Parti Manisa Gençlik Kolları, Ramazan ayında ‘İftara 5 Kala’ sloganıyla evlerine yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıtımı yaptı. 17 ilçede gerçekleştirilen etkinlikte, 500’den fazla noktada ikramda bulunuldu. Gençlik Kolları, vatandaşların oruçlarını açabilmeleri için içerisinde hurma, meyve suyu, kek ve su bulunan kumanyalar verdi.

PAYLAŞMA SORUMLULUĞU VURGULANDI

Gençlik Kolları Başkanı Av. Ali Yenilmez, “İftara 5 Kala” etkinliği ile Ramazan’da birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışını paylaşma sorumluluğu doğrultusunda yerine getirdiklerini belirtti. Yenilmez, 15 ayrı noktada çay buluşmaları, 7 kez gençlik programları, iftar programları ve 35 farklı noktada düzenledikleri “Geceye ışık tutan AK Gençlik” programları ile 15 binden fazla kişiye ulaştıklarını ifade etti. Etkinliklerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ve 17 ilçede aralıksız faaliyet gösterildiğini aktardı.