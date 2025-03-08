Ak Parti’den Sakin İftar Programı

ANLAMLI İFTAR PROGRAMI

AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun anlamlı bir iftar programı düzenliyor. “Sessiz İftar” adı verilen etkinlik, derin bir düşünce ve paylaşım ortamı sunuyor. Programa katılan vatandaşlar, herhangi bir konuşma veya yüksek sesli etkinlik olmadan, sadece iftarın huzurunu hissederek bir araya geliyor.

BİR ARADA OLMAK VE PAYLAŞIM YAPMAK

Bu özel buluşmada, birlik ve beraberliğin en saf hali yaşanırken, Ramazan’ın manevi havası da güçlü şekilde hissediliyor. Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “Sessiz İftar programıyla Ramazan’ın özüne uygun, sade ama bir o kadar da anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Bir araya gelerek manevi derinliği paylaşmak olduğunu vurgulamak istedik” diyor.

ETKİLEYİCİ ORGANİZASYONUN DEVAMI

Katılımcılar, böyle farklı ve etkileyici bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni ediyor. Balıkesir’de gerçekleşen bu etkinlik, Ramazan ayının manevi deneyimlerini derinleştirmenin yanı sıra, toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor.