AK Parti’den Seda Sarıbaş’a Yeni Görev

PARTİ İÇİ YAPILANMADA DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Ak Parti’de kongre sonrası yapılan parti içi yapılanmalar kapsamında yeni görev atamaları sürüyor. Bu kapsamda oldukça dikkat çeken bir atama gerçekleşti. 2006 Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli unvanını kazanmış olan Seda Sarıbaş, Ak Parti’nin Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

SOCİAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Görev değişikliğinin ardından sosyal medya platformunda bir açıklama yapan Sarıbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Mustafa Şen’in takdirleriyle birim başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildim. Beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Sayın Mustafa Şen’e teşekkürlerimi sunuyorum,” şeklinde ifadelerde bulundu.

KONGRE GÜNDEMİ VE ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Seda Sarıbaş, geçtiğimiz ocak ayında AK Parti Aydın İl Kongresi’ne katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sıcak anlar yaşamış ve gündeme gelmişti. Kongrede çocuklarla birlikte Erdoğan’ın elini öpen Sarıbaş, Cumhurbaşkanı’ndan 200 lira harçlık almasıyla da dikkat çekmişti.

İŞ VE EĞİTİM YAŞAMI

Anne tarafından Trabzonlu, baba tarafından Adanalı ve İstanbul doğumlu olan Seda Sarıbaş, 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçildi. Modellik kariyerini işletmeciliğe taşıyan Sarıbaş, Anadolu Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi lisansını tamamlayarak sosyoloji yüksek lisansını da yapmıştır. AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018) ve AK Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) olarak görev aldığını da belirtmek gerekir. Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim’e yerleşen Sarıbaş, bir süre eşiyle benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. Son olarak 2023 Milletvekili seçimlerinde Ak Parti Aydın milletvekili olarak seçildi.