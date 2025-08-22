Ak Parti’den Terörsüz Türkiye Vurgusu Yapıldı

ABDULHAMİT GÜL’DEN SERT MESAJLAR

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kırıkkale’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” hedefine vurgu yaptı. Gül, kesinlikle “asla ve asla al-ver pazarlığı içerisine girmedik, girmeyeceğiz” diyerek, şehit ailelerini ve gazileri üzecek bir tavır sergilemeyeceklerini belirtti. “Rencide edecek hiçbir tavır ve tutum içerisine asla girmeyiz” ifadesiyle de, hükümetin duruşunu netleştirdi.

TERÖRLE MÜCADELE VE BİRLİK VURGUSU

Gül, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin önemli bir kısmının terörle mücadele içinde geçtiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşlarıyla “Terörsüz Türkiye” hedefine adım adım ilerlediklerini belirtti. “Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle 86 milyonun kardeşliğini kıyamete kadar sürdüreceğiz” dedi. Bu sürecin asla al-ver pazarlığına dönüşmeyeceğini yineledi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin güvence olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ BAŞARI

Gül, Kırıkkale’nin Türkiye’nin kritik savunma sanayi merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma sanayindeki millilik oranının Ak Parti öncesinde yüzde 15 civarındayken, şimdi yüzde 85’leri geçtiğini ifade etti. “Kendi paramızla İHA ve SİHA vermeyen, tamirini yapmayan ve yaptıramayan bir ülkeden bugün kendi İHA’sını, SİHA’sını yapabilen bir ülke haline geldik” şeklinde konuştu.

BEŞİR ATALAY’A YAPILAN HAKSIZLIK

Kırıkkale Üniversitesi’nde Beşir Atalay’ın adının kaldırılmasına tepki gösteren Gül, “Hizmeti olan bir kişinin isminin silinmesini anlamakta gerçekten uzak bir noktadayız” dedi. Atalay’ın 28 Şubat döneminde akademik katkılar sağladığını hatırlatarak, “Bu haksızlığı kabul etmediğimizi, doğru bulmadığımı bir kez daha buradan ifade etmek isterim” diye konuştu.

CHP’YE AĞIR ELEŞTİRİLER

Gül, CHP’yi sert bir dille eleştirerek, “CHP denince akla yolsuzluk, beceriksizlik ve ülkeye yabancı bir zihniyet geliyor” dedi. Kendi partisini dahi yönetemeyenlerin ülkeyi yönetmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Gül, “O yüzden milletimizin umudu AK Partidir” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

FİLİSTİN’E DESTEK

Konuşmasında Filistin’e de değinen Gül, “Dünyada insanlık adına yaşanan büyük bir soykırıma sessiz kalınıyor” dedi. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı öncülüğünde Filistin’in yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve “İnanıyoruz ki Filistin’in özgür olacağı günler yakındır” ifadesini kullandı.

Toplantıya, MKYK üyeleri ve farklı milletvekilleri ile partililerin katıldığı belirtildi.