Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Taziye Ziyareti

ÖMER İLER’İN TAZİYE ZİYARETİ

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından DEM Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen taziyeye katıldı. Taziyede, baş sağlığı dileklerinde bulundu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 Mayıs tarihinde tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede yaşamını yitiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için bölgede kurulan taziye ziyaretleri devam ediyor. Ömer İler, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Kayapınar ilçesindeki Gaziler semtinde yer alan DEM Parti İl Başkanlığı binasına giderek başsağlığı dileklerini iletti.

İLER’DEN ANLAMLI BİR MESAJ

DEM Partililer tarafından karşılanan İler, Sırrı Süreyya Önder için Kur’an-ı Kerim okudu. İler, birçok ölümün derin etkiler bıraktığını ifade ederek, “O vefatlardan bir tanesi de hepimizi gerçekten derinden üzen, Sayın Başkanımızın, vekilimizin, Sırrı ağabeyimizin vefatıydı. Allah’ın kanunu değişmez. Değişme imkanı olsaydı buna en layık olan efendimiz olacaktı. Niye bizi daha fazla derinden üzdü? Çünkü daha önce de hem o güzel esprileriyle hem o güler yüzüyle herkes tarafından zaten sevilen bir insandı. Allah rahmet eylesin.” dedi. Ayrıca, Sırrı Süreyya Önder’in barış çabalarına vurgu yaparak, “O barış çabalarına, silahların bir an önce gömülmesi için var gücüyle Sırrı ağabey mücadele etti” ifadesini kullandı.

BARIŞ ÇABALARINA VURGU

İler, Sırrı Süreyya Önder’in diyalog sürecinde önemli bir figür olduğunu belirterek, “Onun vefatını bizlere ders ve ibret almamıza vesile eylesin ve ondan sonra bıraktığı mirasa o güzel mirasa ki bir barış çabasıydı. Barış için silahlar silahsız süreç için mutlaka bir emek vermekti” şeklinde konuştu. İler, 41 yıldır bu topraklarda yaşanan acılara da değinerek, mevcut iradenin umut verici olduğunu ifade etti. Son olarak, “Sırrı Ağabeyin çabası galip gelecek, bekolar yenilecektir” diyerek, Diyarbakır’ın daha huzurlu ve mutlu bir geleceğe ulaşacağına inandığını dile getirdi.