Ak Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, “Her Zaman Sahadayız” Dedi

AK PARTİ’NİN SAHADAKİ ETKİNLİKLERİ

Sadece seçim dönemlerinde aktif bir siyasi kadro olmadıklarını belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Biz her zaman sahadayız. Gücümüz yettiğince her yere ulaşmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Yıldırım, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Cuma namazının ardından Mustafapaşa Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan, burada sorun ve talepleri dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Her zaman sahada olduklarını vurgulayan başkan, “Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını ancak bu şekilde yapabiliriz” dedi.

ESNAFLAR VE VATANDAŞLARLA İLETİŞİM

Esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiğini ifade eden Şerafettin Yıldırım, “Çok önemli sorunlar olmamakla beraber TOKİ’den kalan eksiklikler var. Onlarla ilgili şikayet ve sorunları not alıyoruz, gerekli yerlere ileteceğiz. Bizim takip etmemiz ve yapmamız gereken şeyleri gerekli yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Elbette çok büyük mesafeler kat edildi. Şehrimizde 39 bin TOKİ konutu yapıldı. Bunların 33 bine yakını teslim edildi. Onlar da yakın zamanda teslim edilecek. Buradaki konutlar ilk yapılanlardandır. Bu konutlarda zamanla oluşan bazı sorunlar mevcut. Muhtarımız, sorunları yakın olarak takip ediyor ve bizlere hatırlatıyor. Biz de gerekli yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız ufak tefek problemlere yoğunlaşmasın ve problemi olmasın diye elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye belirtti.

DAİMA SAHADA OLAN BİR EKİP

29 Ağustos yaz sıcağında olduklarını ifade eden Yıldırım, “Biz sadece seçimden seçime çalışan bir siyasi kadro değiliz. Biz her zaman sahadayız. Gücümüz yettiğince her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu belirli aralıklarla yapan bir ekip de değiliz. Her zaman için olmazsa olmazımızdır. Bulunduğumuz siyasi kadrolar bunu gerektiriyor. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığını ancak bu şekilde yapabiliriz” şeklinde konuştu.