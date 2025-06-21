Ak Parti Elazığ Vekili Nazırlı Ziyaret Etti

MAHMUT RIDVAN NAZIRLI, KEBAN İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban ilçesini ziyaret ederek yerel yönetimle bir araya geldi. Bu ziyarette, Ak Parti Keban Başkanlığı’nda gerçekleştirilen “Danışma Meclisi Toplantısı”na katıldı. Toplantıda, Ak Parti Elazığ Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Yüksel ve Nurullah Çelik ile bir arada, AK Parti Keban Başkanı Öner Tunç, Keban Kadın Kolları Başkanı Pınar Bayır, Keban Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantı süresince, ilçeye dair mevcut sorunlar, talepler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Nazırlı’nın ardından esnafla bir araya gelerek, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinlemesi bölge insanının önemli konuları hakkında farkındalık sağladı. Böylece yerel yönetim ve halk arasındaki iletişim güçleniyor.