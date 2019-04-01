AK Parti: Elimizde çarpıcı bulgular var

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında ellerinde çok çarpıcı bulgular olduğunu belirtti.

Şahin şöyle konuştu:

Çarpıcı olan hususun sandık birleştirme tutanaklarında olduğunu tespit ettik.

Gerek sandıklardaki gerekse birleştirme tutanaklarındaki maddi gerçeklikle bağdaşmayan bu durumların takipçisi olacağız.

Elimizde çok çarpıcı bulgular var.

Bunları ilçe seçim kurullarına sunacağız. Daha sonra ilçe seçim kurullarının sonuçlarını bekleyeceğiz.

Bu durumun İstanbul’daki seçimlerde de olduğuna dair tespitler var.

Maddi hataların olduğunu gördük.

Biz Ankara’da bu itirazlarımız neticesinde önemli bir mesafe kat edeceğimizi görüyoruz.

Biz tespitlerimizi hukuki gerekçeleriyle beraber yargı mercilerine seçim kurullarına ileteceğiz.

Bizim tespitimiz şu an kamuoyuna yansıyan farkın gerçekçi bir fark olmadığı yönünde.

Örneğin A partisinin 25 oyu B partisinin 125 oyu var. Bunlar yer değiştirmiş. Dağılımla ilgili bir takım başkalaştırmalara gidilmiş.

Ankara’nın 25 ilçenin 25’inde de ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz.

Biz kamuoyuna yansıyan farkın azalacağını ve bizim lehimize pozitif yönde döneceğini düşünüyoruz.

TRT