Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Zafer Bayramı’nı kutladı

ANKARA’DA ZAFER BAYRAMI MESAJI

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitleri rahmetle anan Başkan Albayrak, “Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği eşsiz mücadelenin şanlı bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRİNLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Başkan Albayrak, bu zaferin, milletin sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu kaydederek, “Bu büyük zafer, birlik ve beraberlik ruhunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir” sözlerine yer verdi.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Bugünün görevlerinin, ataların emaneti cennet vatanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde daha ileri taşımak olduğunu belirten Albayrak, “Güçlü ve büyük Türkiye idealine hep birlikte ulaşmalıyız” dedi. Mesajını Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler ve gazilere rahmet, minnet ve şükranla andığını vurgulayan Albayrak, Eskişehir halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.