Ak Parti Eskişehir Milletvekili Katıldı

TOPLANTIYA KATILIM

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katıldı. Bu önemli toplantıda pek çok konu üzerinde değerlendirmelere yer verildi. Hatipoğlu, toplantı gündemine ilişkin katkılar sağlayarak parti içi meseleler hakkında görüşlerini bildirdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Milletvekili Hatipoğlu, etkinlik hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında MKYK toplantımızı gerçekleştirdik” şeklinde açıklamada bulundu. Toplantıda alınan kararların ve görüşmelerin, parti politikalarına olumlu etkiler yapacağı belirtiliyor.

ESKİŞEHİR’İN TEMSİLİ

Hatipoğlu, toplantıda sağlanan katılımla Eskişehir’in partideki temsiline katkı sundu. Bu tür buluşmaların, yerel ve ulusal meselelerin ele alındığı önemli platformlar olduğuna dikkat çekildi. AK Parti’nin yönetim kademesinde yapılan bu toplantılar, parti politikalarının şekillenmesine katkı sağlıyor.