Ak Parti Gazze’de Boş Sıralar Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Gazze’de yaşanan İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve eğitim alamayan çocuklar için “Boş Sıralar” adını taşıyan bir etkinlik düzenliyor. Sütlüce’deki AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, boş sıralara, saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların fotoğrafları yerleştirildi. Ayrıca, etkinlikte “Bu sıralar boş çünkü İsrail çocukları öldürdü” ifadeleri yer alan pankartlar açıldı.

HAK MAHRUMİYETLERİ VURGULANDI

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, bugün Türkiye’de yeni eğitim-öğretim yılının başladığını, fakat Gazze’deki çocukların eğitim ve yaşam gibi temel haklardan mahrum kaldığını ifade etti. Yüce, “Gazze’de binlerce masum çocuk, okul sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. İsrail, 7 Ekim’den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Katil İsrail, çocukların geleceğe açılan kapılarını hedef aldı.” dedi.

EĞİTİMİN SÖNEN IŞIĞI

Gazze’deki okulların bombardımana maruz kaldığını dile getiren Yüce, “Çocukların umutla beklediği teneffüs zilinin yerini bombaların uğursuz sesi aldı. Eğitim insanlığın en temel hakkıyken, Gazze’de bu hak barbarca yok edildi. Çocukların dünyasıyla birlikte yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları da yok edildi. Bizler, AK Parti Gençlik Kolları olarak dünyanın duymadığı bu acıyı duyurmak için Türkiye’nin 81 ilinde meydanlardayız, boş sıraların başındayız. Her boş sıra Gazze’de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali. Bu sıralara bıraktığımız Filistin atkıları ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun birer sembolüdür.” ifadesini kullandı.

DÜNYA SESSİZ KALAMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Filistin davasını savunmak, insanlığı, barışı ve adaleti savunmaktır.” sözlerini hatırlatan Yüce, milyarlarca dolarlık bütçelere sahip uluslararası örgütlerin Gazze’de yaşananlara engel olamadığını belirtti. Yüce, “Çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir.” diyerek durumu eleştirdi.