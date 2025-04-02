Ak Parti Geleneksel Bayramlaşma Programı Yapıldı

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANLIĞI BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLEDİ

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Dede Korkut Parkı’nda geleneksel bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. 1 Nisan Salı günü gerçekleştirilen bu programda, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI’NIN SELAMLARI İLETİLDİ

Etkinliğe telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını aktaran İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, etkinliğin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve hemşerilerin yoğun katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI TAMAMLANDI

Bayramlaşma programı, katılımcıların buluşmasıyla başarıyla sona erdi.