Ak Parti Gençlik Buluşması Yaptı

TOPLANTIMIZDA GENÇLİĞİN ROLÜ VURGULANDI

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Kampı çerçevesinde Ankara’da gençlik teşkilatı temsilcileriyle bir araya geldi. Bu buluşmada gençlerin siyasetteki aktif rolünün yanı sıra onların vizyoner bakış açıları üzerinde duruldu.

GENÇLERİMİZ PARTİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜÇ

Başkan Okandan, toplantıda yaptığı açıklamalarda gençlerin azmi ve enerjisinin, partinin geleceğine olan inançlarını güçlendirdiğini belirtti. “Gençlerimizin dinamizmi ve kararlılığı, partimizin yarınlarını şekillendiren en önemli güçtür. Bizler gençlerimizin çalışmalarını yakından takip ederek her zaman onların yanında oluyoruz” dedi. Bu sözlerle gençlerin siyasetteki önemine dikkat çekilmiş oldu.

Trabzon’da Filistin Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, katılımcıların dayanışma ve destek mesajlarıyla doluydu.
Sabancı Holding, 2025’te 714,1 Milyar Lira

Sabancı Holding, 2025'in ilk yarısında enflasyon muhasebesiyle finansal sonuçlarını duyurdu; kombine gelirleri 714,1 milyar liraya, konsolide net karı ise 1,8 milyar lira oldu.

