Ak Parti Gençlik Kolları’ndan İftar Yardımı

İFTARA 5 KALA SLOGANIYLA ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları, Ramazan ayı boyunca “İftara 5 Kala” sloganıyla yola çıkarak, iftara yetişemeyenlere iftarlık ikramda bulunuyor. Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin ve ekip üyeleri, Kütahya’nın çeşitli yerlerinde, iftara dakikalar kala, vatandaşlara içinde hurma, meyve suyu, kek ve su bulunan kumanyalar dağıtarak, oruçlarını açmalarına yardımcı oldu.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİDİR

Kütahya’nın Zafer Meydanı’nda yapılan ilk etkinliğe, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. İl Başkanı Erenler, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, Ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurguladı. Milletvekili Bayırcı, organizasyonda emeği geçen gençlere teşekkür etti.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, etkinliklerin Ramazan ayı süresince devam edeceğini ifade etti. Göktekin, “Amacımız, iftar saatine yetişemeyen vatandaşlarımıza küçük de olsa bir katkı sağlamak ve Ramazan’ın paylaşma ruhunu yaşatmak” dedi.

GAZZE’DE RAMAZAN FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Ayrıca, Başkan Ceyda Çetin Erenler ve Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gazze’de Ramazan” konulu fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, Gazze’de Ramazan ayını zor şartlar altında geçiren insanların yaşadığı atmosferi yansıtan fotoğraflar sergilendi. AK Parti, hem iftar ikramlarıyla hem de farkındalık etkinlikleriyle Ramazan’ın manevi iklimini Kütahya’da yaşatmaya devam ediyor.