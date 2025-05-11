Ak Parti Gençlik Kolları Ziyaret Etti

NEVŞEHİR’DE ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları, “Anneler Günü” dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Gençlik Kolları İl Başkanı Necati Yurtbilir, teşkilat üyeleriyle birlikte, şehir merkezinde yaşayan şehit annelerini ziyaret ederek, hem bu özel günü kutladı hem de gül takdim etti.

ŞEHİT ANNELERİNE MİNNET BORCUMUZ VAR

Yurtbilir, ziyarette yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumlulukları olduğunu ifade etti. Şehit annelerine olan minnet borcunu vurgulayan Yurtbilir, “Bu vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın kıymetli annelerini Anneler Günü’nde yalnız bırakmak istemedik. Onlara her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Şehitlerimizin annelerini kendi annelerimizden ayrı görmüyoruz. Bizler de o fedakar annelerin evlatlarıyız” şeklinde konuştu.

ŞEHİT AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR

Şehit aileleri, gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti. Bu tür ziyaretlerin önemli olduğuna dikkat çekerek, desteklerin sürekli olmasını istediklerini ifade ettiler.