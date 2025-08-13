Ak Parti Gençlik Temsilcileri Toplandı

GENÇLERİN SİYASETTEKİ ROLÜ VURGULANDI

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara’da gerçekleştirilen İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Kampı kapsamında gençlik teşkilatı temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Okandan, bu buluşmada gençlerin siyasetteki aktif rolü ve vizyoner bakış açıları üzerine önemli açıklamalar yaptı.

PARTİNİN GELECEĞİ GENÇLERLE ŞEKİLLENİYOR

Okandan, “Gençlerimizin azmi ve enerjisi, partimizin geleceğine olan inancımızı her zamankinden daha da güçlendiriyor. Onların dinamizmi ve kararlılığı, partimizin yarınlarını şekillendiren en önemli güçtür. Bizler gençlerimizin çalışmalarını yakından takip ederek her zaman onların yanında oluyoruz.” dedi. Bu açıklama, gençlerin siyasetteki yerinin ve katkısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.