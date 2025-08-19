Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşacağız” dedi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, “Terörsüz Türkiye” ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti. Uygur, “İşte o zaman önümüzde doldurulmayı bekleyen beyaz sayfa açılacak. Bu sayfayı bütün milletimizle birlikte yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla süsleyeceğiz” dedi. ‘Türkiye Yüzyılı’ buluşmaları çerçevesinde Yozgat Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Uygur, Türkiye’nin 23 yıl içinde eğitim, ulaşım, sağlık ve adalet gibi birçok alanda büyük demokrasi ve kalkınma reformları gerçekleştirdiğini vurguladı.

YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ İLE GÜÇLENDİRİLEN MÜCADELE

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80’i geçtiğini belirten Uygur, “İşte bu savunma sanayi ile güçlendirdiğimiz terörle mücadelede, bugün artık elhamdülillah terörden arındırılmış bir Türkiye’yi hep birlikte konuşabilir hale geldik” ifadesini kullandı. Uygur, PKK’nın silah bırakması yönünde ilerleyen çalışmaların sürdüğünü de dile getirerek, “Bir zamanlar terörle anılan Gabar’da artık kendi petrolümüzü üretiyoruz; elhamdülillah. Bugün artık turizmiyle anılan Hakkari var” dedi. ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri ve 23 yıllık kazanımları ile milletin desteği ve duasıyla bu hedefe ulaşacaklarını kaydetti.

MİLLİ DAYANIŞMA VE DEMOKRASİ KOMİSYONU

Uygur, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; ‘Terörsüz Türkiye’ ve terörsüz bölge menzilimize, inşallah eninde sonunda ulaşacağız” sözlerini tekrarladı. Ayrıca, Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun terör örgütünün tüm uzantılarıyla silah bırakma sürecine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

KARDEŞLİK VE REFORMLARLA GECİKME OLMAYACAK

Her kritik eşikte milletin birlikte mücadele ettiğini söyleyen Uygur, “Kardeşliğimizi her daim ön planda tuttuk. Hak ve özgürlükler konusundaki reformlarımızla, yeniliklerle inşallah Allah’ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde güçlü ve büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Uygur, “Biz işte önümüzdeki o geleceğimize ilişkin bembeyaz sayfalara, hep birlikte Allah’ın izniyle daha nice zaferleri, nice kardeşlik şarkılarını yazacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.